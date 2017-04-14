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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ЦЕПТЕР БАНК ВОЗОБНОВИТ КРЕДИТ НА НОВЫЕ АВТОМОБИЛИ
13:33 14.04.2017
ЗАО «Цептер Банк» с 17 апреля возобновляет кредит на новые автомобили «Цептер Авто».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, процентная ставка станет 18,5% годовых на срок 60 месяцев. Максимальная сумма кредита до 80% стоимости автомобиля.
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