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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
НЕКОТОРЫЕ ОПЕРАЦИИ В СИСТЕМАХ ДБО И БАНКОМАТАХ БЕЛАГРОПРОМБАНКА БУДУТ НЕДОСТУПНЫ УТРОМ 17 АПРЕЛЯ
12:36 14.04.2017
Некоторые операции в системах ДБО и банкоматах Белагропромбанка будут недоступны утром 17 апреля.
В частности, с 0.10 до 7.00 будет временно отсутствовать возможность получения выписки по счетам по учету кредитной задолженности, погашения кредитной задолженности, в том числе через систему ЕРИП, получения выписки по вкладным (депозитным) счетам физических лиц, отражение остатков по вкладным счетам, совершения операций пополнения вкладных счетов в системах дистанционного банковского обслуживания ОАО «Белагропромбанк» (Интернет-банкинг, СМС-банкинг, ТВ-банкинг, мобильный банкинг, мобильный интернет-банкинг), в устройствах самообслуживания (банкоматах, инфокиосках), по счетам открытым в Операционном управлении и Региональной дирекции по Минску, открытия оn-line депозита в Интернет-банкинге и мобильном приложении банка.
Как пояснили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, это связано с проведением технических работ.
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