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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАГРОПРОМБАНК ПРИОСТАНОВИЛ ПРИЕМ ДОПВЗНОСОВ ПО ОТДЕЛЬНЫМ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫМ ПРОДУКТАМ
11:51 14.04.2017
ОАО «Белагропромбанк» с 14 апреля приостановило прием дополнительных взносов по отдельным сберегательным продуктам.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, прием приостанавливается по договорам срочного безотзывного банковского вклада (депозита) «Стандарт» в российских рублях с фиксированной процентной ставкой сроками хранения 370 дней и 735 дней, заключенным по 30.09.2016 на условиях Спецификации услуги по привлечению денежных средств во вклад (депозит) «Срочный безотзывный банковский вклад (депозит) «Стандарт».
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