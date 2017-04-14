БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БЕЛАГРОПРОМБАНК ПРИОСТАНОВИЛ ПРИЕМ ДОПВЗНОСОВ ПО ОТДЕЛЬНЫМ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫМ ПРОДУКТАМ

11:51 14.04.2017 ОАО «Белагропромбанк» с 14 апреля приостановило прием дополнительных взносов по отдельным сберегательным продуктам. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, прием приостанавливается по договорам срочного безотзывного банковского вклада (депозита) «Стандарт» в российских рублях с фиксированной процентной ставкой сроками хранения 370 дней и 735 дней, заключенным по 30.09.2016 на условиях Спецификации услуги по привлечению денежных средств во вклад (депозит) «Срочный безотзывный банковский вклад (депозит) «Стандарт».