БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

СЕРВИС «ИНТЕРНЕТ-БАНК» БАНКА ВТБ (БЕЛАРУСЬ) ДЛЯ ФИЗЛИЦ БУДЕТ НЕДОСТУПЕН УТРОМ 17 АПРЕЛЯ

10:43 14.04.2017 Сервис «Интернет-банк» ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) для физических лиц будет недоступен с 7.30 до 8.30 17 апреля. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, также в работе этого сервиса с 8:30 до 12:00 17 апреля возможны перерывы. Это связано с проведением плановых технологических работ.