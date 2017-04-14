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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
СЕРВИС «ИНТЕРНЕТ-БАНК» БАНКА ВТБ (БЕЛАРУСЬ) ДЛЯ ФИЗЛИЦ БУДЕТ НЕДОСТУПЕН УТРОМ 17 АПРЕЛЯ
10:43 14.04.2017
Сервис «Интернет-банк» ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) для физических лиц будет недоступен с 7.30 до 8.30 17 апреля.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, также в работе этого сервиса с 8:30 до 12:00 17 апреля возможны перерывы.
Это связано с проведением плановых технологических работ.
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