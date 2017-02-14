Белорусский народный банк обновил предложение для бизнеса по зарплатным проектам и предлагает воспользоваться зарплатными проектами «СМАрт Зарплата».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, зарплатные проекты «СМАрт Зарплата» помогут юридическим лицам сократить объем кассовых операций бухгалтерии, уменьшат затраты на инкассацию, а также обеспечат конфиденциальность перечисляемых сумм.

Преимущества для компании: не нужно платить за получение, доставку и хранение наличных. Компания платит только за зачисление денег на счета. Все остальное (открытие счетов, выпуск карточек и их обслуживание) – бесплатно; выдача зарплаты сводится к перечислению одного платежа в банк; сотрудники не смогут узнать о размерах зарплат коллег; оперативное зачисление зарплаты на карточки.

Преимущества для сотрудников: зарплатные карточки выдаются сроком действия 3 года и являются международными – ими можно пользоваться не только в Беларуси, но и за рубежом; сотрудники компаний могут воспользоваться овердрафтом: для этого нужно просто заполнить анкету; сотрудники могут без комиссий оплачивать товары и услуги карточкой в Беларуси и за рубежом, рассчитываться в Интернете 24/7/365. При этом снятие наличных возможно в банкоматах и банках по всему миру.

Кроме того, можно сменить ПИН-код карточки на более удобный и запоминающийся в любом банкомате БНБ-Банка; безопасно хранить деньги «до востребования»: в случае утери / кражи карточки – блокировка доступна 24 часа в сутки 365 дней в году; ежемесячно получать выписки и новостей на электронный почтовый ящик; предусмотрено оперативное информирование о поступивших / списанных суммах денежных средств с указанием остатка после операции.

Компания может выбрать подходящий для нее вариант зарплатного проекта.

Базовый предусматривает:

комиссию за безналичное зачисление денежных средств на карт-счета – в соответствии с договором, но не более 0,6% для белорусских рублей и долларов США;

снятие наличных в сети БНБ-Банка (банкоматы, пункты выдачи наличных) – бесплатно; снятие наличных в сети других банков – с взиманием вознаграждения согласно тарифам (плата за остальные операции взимается в соответствии с тарифами);

возможность получения карточек премиального уровня для руководителей организации и их заместителей, главным бухгалтерам и их заместителям: 3 карточки уровня Gold, и 1 карточка уровня Platinum – бесплатно.

Вид выдаваемой зарплатной карточки зависит от должности сотрудника: руководителям структурных подразделений – VISA Classic / MasterCard Standard; другим работникам – Белкарт-Maestro.

Выгодный предусматривает:

комиссию за безналичное зачисление денежных средств на карт-счета – в соответствии с договором, но не более 1,5% для белорусских рублей и для долларов США;

снятие наличных в сети БНБ-Банка и в банкоматах банков, обслуживающихся в ОАО «БПЦ» (на текущий момент это «АСБ Беларусбанк», «БПС-Сбербанк», «Белагропромбанк», «Белинвестбанк», «Паритетбанк», «Банк Решение», «Франсабанк», «ЦептерБанк», «БТА-Банк» и «БСБ Банк») – бесплатно; снятие наличных в сети других банков – с взиманием вознаграждения согласно тарифам (плата за остальные операции взимается в соответствии с тарифами);

возможность получения карточек премиального уровня для руководителей организации и их заместителей, главным бухгалтерам и их заместителям: 5 карточек уровня Gold, и 3 карточки уровня Platinum – бесплатно.

Вид выдаваемой зарплатной карточки зависит от должности сотрудника: руководителям структурных подразделений – VISA Classic / MasterCard Standard; другим работникам – Белкарт-Maestro / VISA Classic.

Премиальный предусматривает:

комиссию за безналичное зачисление денежных средств на карт-счета – в соответствии с договором, но не более 2,5% как для белорусских рублей, так и для долларов США;

снятие наличных во всех банках мира бесплатно (плата за остальные операции взимается в соответствии с тарифами);

возможность получения карточек премиального уровня для руководителей организации и их заместителей, главным бухгалтерам и их заместителям: 5 карточек уровня Gold, и 5 карточек уровня Platinum – бесплатно.

Вид выдаваемой зарплатной карточки зависит от должности сотрудника: руководителям структурных подразделений – VISA Classic / MasterCard Standard; другим работникам – Белкарт-Maestro / VISA Classic.

Помимо этого, имеются дополнительные возможности:

ко всем карточкам, выпущенным в рамках зарплатных проектов можно выпустить любое количество дополнительных карточек ниже основного уровня, того же уровня или на один уровень выше;

безналичные операции по всему миру без комиссии;

бесплатные переводы между карточками, выпущенными Белорусским народным банком;

возможность совершения платежей через Интернет; * возможность пользования Интернет- и мобильным банкингом;

дополнительный доход с системой премиальных вознаграждений за осуществление безналичных расчетов – Cash-back; SMS-оповещение и SMS-банкинг.