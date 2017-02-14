В Банке БелВЭБ внедрен программный модуль «Система расчетов» учетно-операционной системы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, «Система расчетов» предназначена для автоматизации операций обработки платежных инструкций клиентов, банков-корреспондентов, банка по внутренним и международным банковским переводам, внутренних и внешних документов банка (квитанций, авизо, документов свободного формата), а также для обеспечения взаимодействия автоматизированных банковских систем банка с внешними платежными системами.

Ключевыми особенностями «Системы расчетов» являются:

централизованная сквозная обработка данных, позволяющая обеспечить общее сокращение времени обработки платежей банка, обработку платежей клиентов в режиме реального времени и возможность просмотра статуса обработки платежной инструкции;

настройка перечня и правил обработки реквизитов документов (правил автоматического заполнения реквизитов при работе с документами, правил проверки реквизитов документов, логики обработки документов, правил квитовки сообщений и т.д.);

настройка технологического процесса обработки документов и бухгалтерского учета операций, обеспечение прозрачности участия в технологическом процессе обработки информации заинтересованных служб банка;

автоматизация учета платежных инструкций клиентов, помещенных в картотеку, которая обеcпечивает возможность просмотра в режиме реального времени состояния картотеки в разрезе документов клиентами банка, подключенными к системе «Клиент-Банк», а в ближайшем будущем и подключенными к системе «Интернет-Банк»;

возможность автоматической частичной оплаты документов картотеки (в пределах доступных средств) с выполнением соответствующей корректировки суммы документа картотеки;

автоматическая маршрутизация платежей с учетом максимального использования собственной сети корреспондентских отношений, предполагающая автоматическое определение выходного маршрута для исполнения платежного документа банка в зависимости от настроек технологического процесса для данного типа документа и правил маршрутизации;

автоматизация проверок доступного баланса по счету при обработке платежной инструкции;

помещение платежных инструкций в дневную очередь и их обработка в течение дня при появлении средств на счете клиента в режиме реального времени и/или на этапе завершения операционного дня;

внедрение сквозной автоматической обработки информации (STP – Straight Through Processing), позволившей по состоянию на текущий момент перевести на STP 30% платежных поручений корпоративных клиентов в белорусских рублях от общего объема обрабатываемых платежных поручений; 100% платежей по подкреплению банком корреспондентских счетов Ностро, 19% платежей по счетам Лоро;

автоматизация процесса проведения расследований по платежам, обработки документов свободного формата (обработка документов невыясненных списаний/зачислений, категоризация документов свободного формата и определение правил обработки для каждой категории, формирование запросов и ответа на запрос).

Сквозная автоматическая обработка (STP) корректно оформленных и соответствующих установленным условиям платежей означает, что прием, маршрутизация и отправка получателю осуществляются в автоматическом режиме.

К установленным банком условиям для STP платежей корпоративных клиентов в белорусских рублях являются:

соответствие счета списания и счета зачисления по платежу счетам, соответствующим установленным критериям;

отсутствие в назначении платежа ключевых слов в целях проведения контроля в области предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения;

отсутствие ареста на денежные средства, находящиеся на счете, постановления о приостановлении операций по счету;

отсутствие картотеки к счету, заявления на бронирование денежных средств;

наличие достаточной суммы денежных средств на совершение платежа;

время поступления документа до окончания банковского дня.

Исключение операций в ручном режиме и, соответственно, уменьшение времени на обработку информации, а также, минимизация операционных рисков при проведении расчетных операций как в Банке БелВЭБ, так и в банках-корреспондентах, являются основными преимуществами процесса STP.

Кроме того, с целью внедрения STP платежей банков-корреспондентов по корреспондентским счетам Лоро в настоящее время банком проводятся работы по разработке и внедрению формализованных правил заполнения платежных инструкций в иностранной валюте банков-корреспондентов со счетов Лоро на счета Лоро.