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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БТА БАНК ЗАПУСТИЛ НОВЫЙ ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
16:59 14.02.2017
БТА Банк запустил новый интернет-банкинг для физических лиц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, новый интернет-банкинг - BTA.BY запущен с 14 февраля.
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