БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БТА БАНК ЗАПУСТИЛ НОВЫЙ ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

16:59 14.02.2017 БТА Банк запустил новый интернет-банкинг для физических лиц. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, новый интернет-банкинг - BTA.BY запущен с 14 февраля.