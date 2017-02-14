БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БЕЛАГРОПРОМБАНК ИЗМЕНЯЕТ С 15 ФЕВРАЛЯ УСЛОВИЯ ВЫПУСКА СБЕРЕГАТЕЛЬНЫХ СЕРТИФИКАТОВ ДЛЯ ФИЗЛИЦ

16:23 14.02.2017 С 15 февраля 2017 года утверждены новые условия привлечения денежных средств физических лиц в национальной валюте посредством выпуска сберегательных сертификатов на предъявителя ОАО «Белагропромбанк». Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, теперь размер процентной ставки будет составлять 12% годовых. Подробную информацию об условиях привлечения денежных средств физических лиц можно получить в подразделениях банка по месту открытия счетов и на сайте банка в разделе «Физическим лицам».