|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|14.02.2017
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАГРОПРОМБАНК ИЗМЕНЯЕТ С 15 ФЕВРАЛЯ УСЛОВИЯ ВЫПУСКА СБЕРЕГАТЕЛЬНЫХ СЕРТИФИКАТОВ ДЛЯ ФИЗЛИЦ
16:23 14.02.2017
С 15 февраля 2017 года утверждены новые условия привлечения денежных средств физических лиц в национальной валюте посредством выпуска сберегательных сертификатов на предъявителя ОАО «Белагропромбанк».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, теперь размер процентной ставки будет составлять 12% годовых.
Подробную информацию об условиях привлечения денежных средств физических лиц можно получить в подразделениях банка по месту открытия счетов и на сайте банка в разделе «Физическим лицам».
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 15.02.2017
Итоги торгов на БВФБ
на 14.02.2017
Курсы в банках
на 14.02.2017
Конвертация в банках
на 14.02.2017
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте