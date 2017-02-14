|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|14.02.2017
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
НАЦБАНК ОПУБЛИКОВАЛ ЗНАЧЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА СТАНДАРТНОГО ВЫЧЕТА И СНИЗИЛ СТАВКИ ПО ОПЕРАЦИЯМ ПОДДЕРЖКИ ТЕКУЩЕЙ ЛИКВИДНОСТИ БАНКОВ
13:11 14.02.2017
Нацбанк опубликовал значение коэффициента стандартного вычета.
«Коэффициент стандартного вычета для расчета базы резервирования резервных требований за февраль 2017 г. установлен на уровне 5,9%», - сообщает Нацбанк.
Кроме того, в соответствии с решением Комитета по монетарной политике Национального банка Республики Беларусь (протокол от 7 февраля 2017 г. № 7), начиная с 15 февраля 2017 г. снижаются до уровня 20,0% годовых ставки по постоянно доступным и двусторонним операциям поддержки текущей ликвидности банков.
Ставки по постоянно доступным операциям изъятия ликвидности остаются без изменений на уровне 11,0% процентов годовых.
Соответствующее письмо № 36-13/7 от 14.02.2017 направлено банкам.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 15.02.2017
Итоги торгов на БВФБ
на 14.02.2017
Курсы в банках
на 14.02.2017
Конвертация в банках
на 14.02.2017
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте