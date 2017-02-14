Нацбанк опубликовал значение коэффициента стандартного вычета.

«Коэффициент стандартного вычета для расчета базы резервирования резервных требований за февраль 2017 г. установлен на уровне 5,9%», - сообщает Нацбанк.

Кроме того, в соответствии с решением Комитета по монетарной политике Национального банка Республики Беларусь (протокол от 7 февраля 2017 г. № 7), начиная с 15 февраля 2017 г. снижаются до уровня 20,0% годовых ставки по постоянно доступным и двусторонним операциям поддержки текущей ликвидности банков.

Ставки по постоянно доступным операциям изъятия ликвидности остаются без изменений на уровне 11,0% процентов годовых.

Соответствующее письмо № 36-13/7 от 14.02.2017 направлено банкам.