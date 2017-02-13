БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

РРБ-БАНК СНИЖАЕТ С 13 ФЕВРАЛЯ СТАВКИ ПО КРЕДИТАМ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

15:18 13.02.2017 РРБ-Банк значительно снижает с 13 февраля 2017 года ставки по большинству кредитов физических лиц по вновь заключаемым договорам. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, сразу на 6 процентных пунктов снижается ставка по кредиту «12 месяцев», теперь она составляет 16% годовых. Уменьшаются ставки и по автокредитам физических лиц. Обращаем При этом с 13 февраля приостановлен кредит «6 месяцев».