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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
РРБ-БАНК СНИЖАЕТ С 13 ФЕВРАЛЯ СТАВКИ ПО КРЕДИТАМ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
15:18 13.02.2017
РРБ-Банк значительно снижает с 13 февраля 2017 года ставки по большинству кредитов физических лиц по вновь заключаемым договорам.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, сразу на 6 процентных пунктов снижается ставка по кредиту «12 месяцев», теперь она составляет 16% годовых. Уменьшаются ставки и по автокредитам физических лиц. Обращаем При этом с 13 февраля приостановлен кредит «6 месяцев».
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