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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАГРОПРОМБАНК ПРЕДЛАГАЕТ ON-LINE ДЕПОЗИТ ДЛЯ ЮРЛИЦ И ИП
13:40 13.02.2017
ОАО «Белагропромбанк» предлагает юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям новую возможность размещения свободных денежных средств в белорусских рублях, иностранной валюте в рамках линейки депозитных продуктов на условиях публичной оферты.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, услугой можно воспользоваться в следующем порядке.
В соответствии с условиями выбранного клиентом депозита в его адрес направляет письменное предложение заключить договор (оферты) посредством систем дистанционного банковского обслуживания либо на бумажном носителе.
Акцептом считается внесение клиентом банка суммы первоначального взноса во вклад (депозит) в срок, установленный офертой, с указанием в назначении платежа платежного поручения номера и даты оферты.
Договор признается заключенным в момент акцепта банком оферты и зачисления суммы первоначального взноса во вклад (депозит) на счет по учету вкладов (депозитов), открытый клиентом в ОАО «Белагропромбанк» в соответствии с офертой, договором, в порядке, установленном локальным нормативным правовым актом Банка, и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.
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