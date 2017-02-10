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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


С КРЕДИТОМ «ЛАГОДНЫ» ОТ БАНКА БЕЛВЭБ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ ТОВАРЫ ИЛИ УСЛУГИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ-ПАРТНЕРАХ БАНКА БЕЗ ПЕРЕПЛАТ
12:06 13.02.2017

Кредит «Лагодны» от Банка БелВЭБ – это возможность приобрести товары или услуги в организациях-партнерах банка без переплат.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, главное отличие кредита «Лагодны» от аналогов – этот продукт содержит период рассрочки, который составляет от 2 до 6 месяцев в зависимости от условий, предоставляемых организациями-партнерами.

В течение действия периода рассрочки процентная ставка составит всего 0,01% годовых.

В случае, если по каким-либо причинам нет возможности погасить всю задолженность перед банком в период рассрочки, можно продолжить платить по кредиту до окончания всего срока кредитования – до 5 лет. При этом ставка 0,01% годовых сохранится в течение всего периода рассрочки.

Например, принято решение приобрести технику компании Apple стоимостью 3099 рублей в магазине JustA и необходимо денежные средства в размере 2000 рублей. У данной организации-партнера период рассрочки составит 6 месяцев, а общий срок кредитования (включая период рассрочки) – до 5 лет. При желании погасить сумму задолженности в течение 6 месяцев выплата по процентам составит всего 6 копеек.
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