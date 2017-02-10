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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ОФИСЫ И КАССЫ ПАРИТЕТБАНКА НЕ БУДУТ ОБСЛУЖИВАТЬ КЛИЕНТОВ УТРОМ 13 ФЕВРАЛЯ
18:21 10.02.2017
Офисы и кассы ОАО «Паритетбанк» не будут обслуживать клиентов 13 февраля с 7:30 до 8:30.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, это связано с установкой обновлений программного обеспечения.
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