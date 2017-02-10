|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|10.02.2017
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БТА БАНК СНИЖАЕТ РАЗМЕР ПРОЦЕНТОВ ПО НЕКОТОРЫМ ВКЛАДАМ
17:45 10.02.2017
ЗАО «БТА Банк» с 15 февраля снизит на 1 процентный пункт размер процентных ставок по некоторым договорам вкладов (депозитов).
Как сообщили ЭКОПРЕС в пресс-службе банка, это коснется договоров, начинающихся на номера:
26, вклад (депозит) «Большой», открытых с 16.03.2011 по 11.05.2011 (включительно) и пролонгированных с 16.09.2015 по 11.11.2015 (включительно);
27, вклад (депозит) «Большой», открытых с 08.04.2011 по 21.04.2011 (включительно) и пролонгированных с 08.10.2015 по 21.10.2015 (включительно);
53, вклад (депозит) «Большой», открытых с 05.11.2012 и пролонгированных 05.11.2015.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 11.02.2017
Итоги торгов на БВФБ
на 10.02.2017
Курсы в банках
на 10.02.2017
Конвертация в банках
на 10.02.2017
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте