БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БТА БАНК СНИЖАЕТ РАЗМЕР ПРОЦЕНТОВ ПО НЕКОТОРЫМ ВКЛАДАМ

17:45 10.02.2017 ЗАО «БТА Банк» с 15 февраля снизит на 1 процентный пункт размер процентных ставок по некоторым договорам вкладов (депозитов). Как сообщили ЭКОПРЕС в пресс-службе банка, это коснется договоров, начинающихся на номера: 26, вклад (депозит) «Большой», открытых с 16.03.2011 по 11.05.2011 (включительно) и пролонгированных с 16.09.2015 по 11.11.2015 (включительно); 27, вклад (депозит) «Большой», открытых с 08.04.2011 по 21.04.2011 (включительно) и пролонгированных с 08.10.2015 по 21.10.2015 (включительно); 53, вклад (депозит) «Большой», открытых с 05.11.2012 и пролонгированных 05.11.2015.