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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАРУСБАНКУ КОМПЕНСИРУЮТ В 2017 ГОДУ ПОТЕРИ ОТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТА
17:08 10.02.2017
ОАО «АСБ Беларусбанк» в 2017 году компенсируют потери от предоставления кредита, выданного РУПТП «Оршанский льнокомбинат» на строительство служебного жилья для работников этого предприятия. Об этом говорится в постановлении Совета министров №113 от 09.02.2017.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, компенсация выделяется за счет средств республиканского бюджета в размере разницы между ставкой рефинансирования Национального банка, действующей на дату компенсации, увеличенной не более чем на 3 процентных пункта маржи, и ставкой по кредиту, установленной в размере 5% годовых.
Постановление вступает в силу со дня его принятия.
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