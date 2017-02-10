ОАО «АСБ Беларусбанк» в 2017 году компенсируют потери от предоставления кредита, выданного РУПТП «Оршанский льнокомбинат» на строительство служебного жилья для работников этого предприятия. Об этом говорится в постановлении Совета министров №113 от 09.02.2017.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, компенсация выделяется за счет средств республиканского бюджета в размере разницы между ставкой рефинансирования Национального банка, действующей на дату компенсации, увеличенной не более чем на 3 процентных пункта маржи, и ставкой по кредиту, установленной в размере 5% годовых.

Постановление вступает в силу со дня его принятия.