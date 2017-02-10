ЗАО «МТБанк» запустил уникальную для Беларуси технологию – ИКС Карту, которая объединила в одну все карточки банка.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, совместный инновационный продукт МТБанка и платежной системы MasterCard состоит из двух компонентов: мобильное приложение и пластиковая карточка. Теперь пользователи карт МТБанка могут оформить одну ИКС Карту и подключить к ней в режиме онлайн любые другие карты банка. При этом в мобильном приложении можно настроить платежи с разных карточек так, чтобы физически платить одной, а средства списывались с других. С каких именно и в какой ситуации – пользователь решает сам. Кроме того, через приложение можно в режиме онлайн заказать новые карты банка за считанные минуты, а также платить телефоном бесконтактным способом. Свежие виртуальные карты появляются в приложении через полчаса. Никаких походов в банк. При этом для каждой второй и следующих карт действует скидка в 50% на годовое обслуживание. В мобильном приложении отображается баланс каждой карты и история платежей.

«Мы обнаружили, что у 43% наших клиентов две и больше карточек. Тогда мы задумались, как упростить им жизнь. Карточка, прежде всего, услуга или набор услуг. Не физический объект, не кусок пластика. Наша Халва — рассрочка. PayOkay — кэшбэк и хороший курс валют. Автокарта – возможность экономить на заправках. Так мы придумали ИКС Карту. Точку сборки, которая всегда при себе, и из которой у вас есть быстрый доступ ко всем возможностям карточных продуктов банка. Это удобно, если вы уже наш клиент. И осязаемое преимущество для будущих», — сказал заместитель председателя правления МТБанка Игорь Бычек.

МТБанк в партнерстве с международной платежной системой MasterCard первыми в Беларуси запустили продукт, который объединил в одном «пластике» и приложении функционал расчетных карт банка. Цифровая трансформация банка происходит на благоприятном цифровом фоне. 70% белорусов пользуются интернетом. 98% из поколения Y (те, кто родился в начале 1980-х) в Сети ежедневно, 89% пользуются смартфонами. Этой молодой перспективной аудитории у банка — 44%.

Национальный банк Беларуси — драйвер цифровой трансформации страны. Например, ЕРИП (Единое расчетное и информационное пространство) — проект, аналога которому нет на территории СНГ. А осенью 2016 года заработала МСИ (Межбанковская система идентификации), благодаря которой у каждого белоруса есть доступ ко всем онлайн-услугам всех банков с помощью индивидуального пароля или смартфона. Таким образом, наша страна созрела для полноценного цифрового банкинга.

«Современные платежные технологии помогают решать самые разные задачи быстрее, проще и удобнее. Мы в MasterCard активно работаем над тем, чтобы внедрять в Беларуси инновационные решения. ИКС карта – пример такой инновации. Она открывает для держателей карт MasterCard еще больше преимуществ безналичной оплаты, в их числе бесконтактная оплата картой и смартфоном», — отметил вице-президент по продаже и развитию продуктов MasterCard в России, Беларуси, Казахстане и Армении Алексей Метёлкин.

Владельцы Android версии выше 4.4 с поддержкой NFC могут платить телефоном бесконтактным способом. Расплатиться таким способом можно везде, где принимают бесконтактную оплату MasterCard. Это 4 миллиона торговых площадок в 72 странах мира.

ИКС Карту можно заказать на сайте x-card.by. Карта бесплатная. Мобильное приложение работает на iOs и Android. МТБанк рассчитывает до конца года перевести 50% владельцев двух и более карточек на ИКС Карту.