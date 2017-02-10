Правление Национального банка Беларуси приняло постановление №40 от 26 января 2017 г. «О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 18 января 2013 г. №34 «Об утверждении Инструкции о порядке совершения операций с банковскими платежными карточками».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе регулятора, основные нововведения направлены на защиту прав потребителей банковских услуг – держателей банковских платежных карточек и предусматривают закрепление единого для всех банков подхода к применению принципа «нулевой ответственности» по операциям, которые не санкционированы держателями карточек.

С целью повышения транспарентности при принятии банками решений о возврате денежных средств в рамках принципа «нулевой ответственности», а также с учетом развития современных технологий дистанционного банковского обслуживания с высокой степенью защиты от мошенничества в Инструкции определен четкий перечень условий, при наличии которых банки имеют право отказать клиенту – физическому лицу в возврате денежных средств по операциям, не санкционированным держателями карточек. К таким условиям относятся:

совершение операций с использованием микропроцессора стандарта EMV и подтвержденных вводом ПИН-кода;

совершение операций с использованием технологии радиочастотной идентификации и подтвержденных вводом ПИН-кода;

совершение операций в сети Интернет с дополнительной аутентификацией держателя банковской платежной карточки по технологии платежной системы, в рамках которой карточка выпущена в обращение;

совершение операций с использованием технологии аутентификации держателя банковской платежной карточки посредством системы дистанционного банковского обслуживания;

совершение операций после инициированной держателем карточки или клиентом отмены ее блокировки, произведенной банком-эмитентом в целях предотвращения несанкционированного доступа к счету клиента (счету по учету кредитов);

наличие у банка-эмитента информации о мошеннических действиях держателя банковской платежной карточки;

нарушение установленного срока подачи заявления о возврате денежных средств.

Для оперативного разрешения вопросов в случае несанкционированного списания денежных средств со счетов держателей платежных карточек клиентам – физическим лицам предоставлена возможность подачи в банк-эмитент заявления в электронном виде. При этом из перечня уважительных причин, позволяющих продлить срок подачи заявления на возврат денежных средств, несанкционированно списанных со счетов держателей карточек, исключается нахождение ее держателя за пределами Беларуси.

Определено основание, при котором заявление на возврат денежных средств по операциям, не санкционированным держателем банковской платежной карточки, подлежит безусловному удовлетворению банком-эмитентом. Таким основанием является наличие у банка-эмитента сведений о компрометации эмитированных им банковских платежных карточек в результате незаконного доступа к программно-техническим средствам банков, банков-нерезидентов и (или) процессинговых центров и, как следствие, к реквизитам скомпрометированных действительных банковских платежных карточек и (или) информации, позволяющей несанкционированно использовать действительные банковские платежные карточки.

Введены иные нормы, направленные на защиту прав потребителей банковских услуг – держателей банковских платежных карточек и расширение каналов доступа клиентов к банковским услугам.

Одновременно в связи с расширением сферы использования банковских платежных карточек и инфраструктуры для их приема к оплате постановлением уточнены и конкретизированы термины, используемые для целей Инструкции.

Подробный комментарий о дополнениях и изменениях, внесенных в Инструкцию о порядке совершения операций с банковскими платежными карточками, будет опубликован в информационном выпуске журнала «Банкаўскi веснiк» за февраль 2017 г.