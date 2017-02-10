В работе банкоматов и терминалов сети СБС, в прохождении операций по карточкам в сети Интернет с использованием 3D-Secure, а также по операциям с карточками платежной системы Mastercard 11 февраля возможны кратковременные перерывы с 4:00 до 8:00.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «Технобанк», это связано с проведением технологических работ.