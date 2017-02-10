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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В РАБОТЕ БАНКОМАТОВ И ТЕРМИНАЛОВ СЕТИ СБС УТРОМ 11 ФЕВРАЛЯ ВОЗМОЖНЫ ПЕРЕРЫВЫ
13:37 10.02.2017
В работе банкоматов и терминалов сети СБС, в прохождении операций по карточкам в сети Интернет с использованием 3D-Secure, а также по операциям с карточками платежной системы Mastercard 11 февраля возможны кратковременные перерывы с 4:00 до 8:00.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «Технобанк», это связано с проведением технологических работ.
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