ОАО «Технобанк» 13 февраля произведет погашение электронных денег с последующим зачислением денежных средств на счет с оформлением банковской платежной карточки, начиная с 10 февраля в 13:30.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, это связано с проведением технологических работ 11-12 февраля.