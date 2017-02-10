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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ТЕХНОБАНК ПРОИЗВЕДЕТ ПОГАШЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ДЕНЕГ 13 ФЕВРАЛЯ
12:46 10.02.2017
ОАО «Технобанк» 13 февраля произведет погашение электронных денег с последующим зачислением денежных средств на счет с оформлением банковской платежной карточки, начиная с 10 февраля в 13:30.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, это связано с проведением технологических работ 11-12 февраля.
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