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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ФРАНСАБАНК ОТМЕНИЛ УСЛОВИЯ КРЕДИТОВАНИЯ «НАСТРОЕНИЕ» И «НАСТРОЕНИЕ LIGHT»
11:51 10.02.2017
«Франсабанк» ОАО с 10 февраля отменило условия кредитования «НаСтроение» и «НаСтроение light».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, предлагается воспользоваться другими продуктами: кредит на приобретение жилых помещений; потребительские кредиты по ставке от 16% годовых.
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