«Франсабанк» ОАО с 10 февраля отменило условия кредитования «НаСтроение» и «НаСтроение light».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, предлагается воспользоваться другими продуктами: кредит на приобретение жилых помещений; потребительские кредиты по ставке от 16% годовых.