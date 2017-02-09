ОАО «Белгазпромбанк» и ОАО «Банк развития Республики Беларусь» 1 февраля подписали очередное соглашение о финансировании, направленное на развитие деятельности предприятий малого и среднего бизнеса, а также индивидуальных предпринимателей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Белгазпромбанка, соглашение о финансировании в 2017 году, в отличие от соглашений, заключенных в предыдущие годы, значительно расширяет доступ к финансовой поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства. Основным новшеством соглашения 2017 года является широкий перечень кредитных продуктов, охватывающий разнообразные сферы деятельности предприятий – от производственных до торговых предприятий, также расширены цели кредитования – кроме приобретения материальных активов предусмотрена возможность приобретения нематериальных активов (патенты, лицензии) и франшиз.

«Предлагаемые продукты позволят улучшить доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке. На наш взгляд, наиболее интересным и перспективным направлением является поддержка белорусских предприятий-экспортеров. Например, заключённое соглашение будет интересно транспортным компаниям, которые занимаются международными грузоперевозками. При наличии у них валютной выручки и экспортных контрактов они могут рассчитывать на обновление автопарка всего под 12% годовых в белорусских рублях. Производственные предприятия также теперь имеют возможность финансировать свою инвестиционную деятельность под 12% годовых», – отметила заместитель начальника управления экспертизы розничных кредитов Белгазпромбанка Елена Белковец.