Альфа-Банк (Беларусь) и международная платежная система Mastercard объявили о запуске премиальной банковской карты Mastercard World Black Edition с бесконтактной технологией оплаты.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, карту Mastercard World Black Edition отличают лаконичный дизайн, инновационные решения и комплекс особых привилегий, доступных в любом городе мира.

Эта карта подходит для тех, кто много путешествует. В обширный список преимуществ входит право бесплатного доступа в бизнес-залы Mastercard в аэропортах Европы, снятие наличных без комиссии в банкоматах по всему миру, комплексное страхование для членов всей семьи на время путешествий (все страны мира), бесплатный трансфер в аэропорт.

«Премиальная банковская карта Masterсard World Black Edition Альфа-Банка – надежный спутник путешественника, который привык к высокому уровню сервиса. С этой картой у вас под рукой решения для самых разных задач и вопросов: мы заранее подумали о том, что вам потребуется. И еще мы бережем ваше время – например, с бесконтактной технологией оплаты вы сможете делать покупки еще быстрее, – отмечает Вадим Головчиц, представитель Mastercard в Беларуси. – Мы очень рады, что Альфа-Банк решил предоставить клиентам своего подразделения private banking этот современный продукт».

В любой точке земного шара владельцам карты Альфа-Банка Masterсard World Black Edition доступна круглосуточная поддержка Masterсard на русском языке. Сотрудники службы готовы в любое время суток оказать необходимую поддержку.

Высокий уровень карт Masterсard World Black Edition предполагает предоставление банком персонального менеджера, бесплатную доставку карт курьером по Минску, бесплатную выдачу наличных в устройствах белорусских банков, а также доступ к программе лояльности GoldenAlfa. Выпуск карт Альфа-Банка Masterсard World Black Edition осуществляется сроком на 3 года. В зависимости от предпочтений клиента она может быть эмитирована в белорусских рублях, долларах США или евро.

«Вместе с запуском Masterсard World Black Edition Альфа-Банк продолжает развивать нишу премиальных карт. Мы предлагаем рынку решение, продиктованное опытом оказания услуг в сегменте эксклюзивного банковского сервиса, – отметила заместитель председателя Правления Татьяна Самойленко. – Предвосхищать ожидания и предлагать высококлассные продукты, которые опережают время, это особенно важно, когда речь идет о взыскательной публике private banking. Уверена, наши клиенты оценят преимущества данной карты».