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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БЕЛАРУСБАНК В 2017 ГОДУ ОКАЖЕТ ПОДДЕРЖКУ МАЛОМУ И СРЕДНЕМУ БИЗНЕСУ НА СУММУ 330 МЛН РУБЛЕЙ
15:52 09.02.2017

В 2017 году ОАО «АСБ Беларусбанк» планирует оказать поддержку малому и среднему бизнесу на сумму 330 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, размер процентных ставок по кредитам в белорусских рублях по отдельным продуктам составляет от 8,5% годовых, или половину ставки рефинансирования Национального банка.

Дополнительные перспективы для бизнеса открываются благодаря соглашениям, заключенным с иностранными партнерами банка. Так, для финансирования белорусско-китайских инвестиционных проектов в различных сферах Беларусбанк готов оказать поддержку за счет кредитной линии Государственного банка развития Китая, в рамках которой в 2017 году на цели кредитования малого и среднего бизнеса выделено $50 млн.

С учетом современных тенденций банк предлагает широкую линейку банковских продуктов и услуг, использование которых способствует развитию и успешной работе малого и среднего бизнеса на всех стадиях. При этом поддержка не исчерпывается банковскими продуктами, а дополняется другими важными и необходимыми услугами, которые оказывают компании банковского холдинга ООО «АСБ Консалт», ООО «АСБ Лизинг».

В настоящее время стимулирование предпринимательской инициативы является одной из приоритетных задач для успешного экономического развития Республики Беларусь. Именно поэтому программа поддержки субъектов малого и среднего бизнеса Беларусбанка настолько востребована среди клиентов. В 2016 году по программе выдано кредитов на сумму порядка 240 млн белорусских рублей. Доля клиентов Беларусбанка в общем количестве зарегистрированных субъектов малого и среднего бизнеса составила 16,2%. Объем кредитов субъектам малого и среднего бизнеса, клиентам Беларусбанка, на 1 января 2017 года составила 17,1% в общем размере задолженности по банковской системе. География деловой активности охватывает все регионы республики.

Для развития бизнеса разработаны привлекательные инвестиционные продукты как для вновь создаваемых субъектов хозяйствования, так и для уже функционирующих. Также для расширения имеющегося бизнеса осуществляется кредитование в текущую деятельность для пополнения оборотных средств.
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