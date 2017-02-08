БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ФРАНСАБАНК ПРЕДЛАГАЕТ КРЕДИТ НА КАРТОЧКУ ПО СНИЖЕННОЙ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКЕ

11:25 09.02.2017 «Франсабанк» ОАО предлагает воспользоваться карточкой для расчетов с возможностью предоставления овердрафта «Открой мир с MasterCard» - возобновляемая кредитная линия в течение 24 месяцев по сниженной ставке 23% годовых. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, лимит выдачи овердрафта составляет 5000 рублей. Суммы, поступившие в счет погашения кредита, вновь становятся доступными для использования. Оплата процентов осуществляется только за фактическое пользование кредитом. Комиссионное вознаграждение за снятие наличных не взимается.