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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ФРАНСАБАНК ПРЕДЛАГАЕТ КРЕДИТ НА КАРТОЧКУ ПО СНИЖЕННОЙ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКЕ
11:25 09.02.2017
«Франсабанк» ОАО предлагает воспользоваться карточкой для расчетов с возможностью предоставления овердрафта «Открой мир с MasterCard» - возобновляемая кредитная линия в течение 24 месяцев по сниженной ставке 23% годовых.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, лимит выдачи овердрафта составляет 5000 рублей. Суммы, поступившие в счет погашения кредита, вновь становятся доступными для использования. Оплата процентов осуществляется только за фактическое пользование кредитом.
Комиссионное вознаграждение за снятие наличных не взимается.
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