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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАГРОПРОМБАНК РАСШИРИЛ ЛИНЕЙКУ ИНТЕРНЕТ-ДЕПОЗИТОВ ДЛЯ ФИЗЛИЦ
18:34 08.02.2017
ОАО «Белагропромбанк» расширило линейку Интернет-депозитов для физических лиц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 8 февраля условия срочного банковского вклада (депозита) @gro дополнены возможностью размещения средств на срок 35 дней и 370 дней с установлением по ним следующих процентных ставок:
в белорусских рублях – 11% на срок 35 дней и 15% на срок 370 дней;
в долларах США и евро – 1,5% на 35 дней и 3% на 370 дней;
в российских рублях – 5% на 35 дней и 10% на 370 дней.
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