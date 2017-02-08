ОАО «Белагропромбанк» расширило линейку Интернет-депозитов для физических лиц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 8 февраля условия срочного банковского вклада (депозита) @gro дополнены возможностью размещения средств на срок 35 дней и 370 дней с установлением по ним следующих процентных ставок:

в белорусских рублях – 11% на срок 35 дней и 15% на срок 370 дней;

в долларах США и евро – 1,5% на 35 дней и 3% на 370 дней;

в российских рублях – 5% на 35 дней и 10% на 370 дней.