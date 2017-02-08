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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В РАБОТЕ КАРТОЧЕК ОБСЛУЖИВАЮЩИХСЯ В БАНКОВСКОМ ПРОЦЕССИНГОВОМ ЦЕНТРЕ БАНКОВ 12ФЕВРАЛЯ ВОЗМОЖНЫ ПЕРЕРЫВЫ
18:04 08.02.2017
В обслуживании держателей карточек банков, пользующихся услугами ОАО «Банковский процессинговый центр», а также в сети организаций торговли (сервиса), пунктов выдачи наличных, устройств самообслуживания, банкоматов, обслуживаемых банками, подключенными к аппаратно-программному комплексу ОАО «Банковский процессинговый центр», 12 февраля с 2:00 до 6:00 возможны перерывы.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ЗАО «Цептер Банк», это связано с проведением ОАО «Банковский процессинговый центр» технологических работ.
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