БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

В РАБОТЕ КАРТОЧЕК ОБСЛУЖИВАЮЩИХСЯ В БАНКОВСКОМ ПРОЦЕССИНГОВОМ ЦЕНТРЕ БАНКОВ 12ФЕВРАЛЯ ВОЗМОЖНЫ ПЕРЕРЫВЫ

18:04 08.02.2017 В обслуживании держателей карточек банков, пользующихся услугами ОАО «Банковский процессинговый центр», а также в сети организаций торговли (сервиса), пунктов выдачи наличных, устройств самообслуживания, банкоматов, обслуживаемых банками, подключенными к аппаратно-программному комплексу ОАО «Банковский процессинговый центр», 12 февраля с 2:00 до 6:00 возможны перерывы. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ЗАО «Цептер Банк», это связано с проведением ОАО «Банковский процессинговый центр» технологических работ.