ОАО «Белинвестбанк» и учреждение образования Федерации профсоюзов Беларуси «Международный университет «МИТСО» 7 февраля подписали договор о сотрудничестве.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, документ определяет намерение сторон активно взаимодействовать в области совершенствования методического обеспечения, проведения научных исследований, предоставления образовательных услуг, развития мотивации и поддержки талантливых студентов. Одним из ключевых направлений данного договора является актуализация содержания учебных программ и программ прохождения практики в соответствии с потребностями современной экономики. Планируется также проводить научно-практические форумы и конференции, семинары, тренинги и мастер-классы по вопросам практического применения современных инструментов и технологий банковского бизнеса, организовывать прохождение практики студентами «МИТСО» в Белинвестбанке и прочее.

Белинвестбанк активно развивает сотрудничество с белорусскими вузами. Уже идет работа в рамках действующих договоров с Белорусским государственным экономическим университетом, Полесским государственным университетом, Белорусским государственным университетом, Белорусским государственным университетом информатики и радиоэлектроники.

«Белинвестбанк определил для себя в качестве ключевого направления корпоративной социальной ответственности – поддержку науки и образования. Кроме этого, в рамках реализации Программы повышения финансовой грамотности населения Национального банка Республики Беларусь Белинвестбанк проводит на постоянной основе мероприятия различного формата, направленные на формирование финансово грамотного населения нашей страны. В сотрудничестве с вузами своими целями мы видим, в первую очередь, помощь умным, успешным и талантливым студентам, участие в финансировании научных изысканий преподавателей, мы готовы делиться своим практическим опытом с будущими специалистами финансовой сферы и применять лучшие научные разработки в деятельности нашего банка», – отметил заместитель председателя правления Белинвестбанка Сергей Дубков.