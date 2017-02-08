ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
08.02.2017

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БЕЛИНВЕСТБАНК И МИТСО ПОДПИСАЛИ ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
16:48 08.02.2017

ОАО «Белинвестбанк» и учреждение образования Федерации профсоюзов Беларуси «Международный университет «МИТСО» 7 февраля подписали договор о сотрудничестве.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, документ определяет намерение сторон активно взаимодействовать в области совершенствования методического обеспечения, проведения научных исследований, предоставления образовательных услуг, развития мотивации и поддержки талантливых студентов. Одним из ключевых направлений данного договора является актуализация содержания учебных программ и программ прохождения практики в соответствии с потребностями современной экономики. Планируется также проводить научно-практические форумы и конференции, семинары, тренинги и мастер-классы по вопросам практического применения современных инструментов и технологий банковского бизнеса, организовывать прохождение практики студентами «МИТСО» в Белинвестбанке и прочее.

Белинвестбанк активно развивает сотрудничество с белорусскими вузами. Уже идет работа в рамках действующих договоров с Белорусским государственным экономическим университетом, Полесским государственным университетом, Белорусским государственным университетом, Белорусским государственным университетом информатики и радиоэлектроники.

«Белинвестбанк определил для себя в качестве ключевого направления корпоративной социальной ответственности – поддержку науки и образования. Кроме этого, в рамках реализации Программы повышения финансовой грамотности населения Национального банка Республики Беларусь Белинвестбанк проводит на постоянной основе мероприятия различного формата, направленные на формирование финансово грамотного населения нашей страны. В сотрудничестве с вузами своими целями мы видим, в первую очередь, помощь умным, успешным и талантливым студентам, участие в финансировании научных изысканий преподавателей, мы готовы делиться своим практическим опытом с будущими специалистами финансовой сферы и применять лучшие научные разработки в деятельности нашего банка», – отметил заместитель председателя правления Белинвестбанка Сергей Дубков.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 09.02.2017
валюта курс
EUR 2.0490
USD 1.9225
RUB 3.2304
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 08.02.2017
валюта курс +/-
EUR 2.0490 +0.0009
USD 1.9225 +0.0047
RUB 3.2304 -0.0105
все курсы архив

Курсы в банках
на 08.02.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.0470 2.0500
USD 1.9190 1.9230
RUB 3.2180 3.2330
подробнее

Конвертация в банках
на 08.02.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0660 1.0690
EUR/RUB 63.3000 63.7000
USD/RUB 59.4000 59.6000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте