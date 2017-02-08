При открытии вкладов ОАО «Банк БелВЭБ» дистанционно через услугу «Интернет-Банк», в сравнении со ставками по вкладам, открываемым в офисах банка, процентные ставки могут быть выше.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, ставки составят: до +3% годовых в белорусских рублях; до +1,8% годовых в евро; до +1,7% годовых в долларах США.

На сегодня линейка онлайн-вкладов банка представлена тремя вкладами: «Интернет-вкл@д», «Юбилейный он-л@йн», «Выдатны-вэб».

Используя услугу «Интернет-Банк», в любое удобное время клиенты банка могут не только открывать новые вклады без посещения офиса банка, но и просматривать: остаток на депозитном счете; действующую процентную ставку; срок окончания вклада; проведенные операции по вкладу, в том числе начисленные проценты по вкладу. А также самостоятельно пополнять и отзывать существующие онлайн-вклады в зависимости от условий вклада.

Открытие доступа к услуге «Интернет-Банк» осуществляется клиентом без визита в офис банка в любом платежно-справочном терминале самообслуживания или банкомате, обозначенными логотипом СБС. К услуге могут быть подключены все карточки, открытые на имя клиента.