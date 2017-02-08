ОАО «Белагропромбанк» с 8 февраля изменяет размер процентных ставок по вновь заключаемым договорам срочного банковского вклада в долларах США, евро и российских рублях.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с указанной даты ставки будут составлять:

по срочному отзывному вкладу (депозиту) «Линия роста 3.0.До года» в долларах США и евро – до 2,5% годовых, в российских рублях – до 6% годовых;

по срочному отзывному вкладу (депозиту) «25 лет вместе» в долларах США и евро – 2% годовых, в российских рублях – 8% годовых;

по срочному отзывному вкладу (депозиту) @gro в долларах США и евро – до 2,5 % годовых, в российских рублях – до 7% годовых;

по срочному безотзывному вкладу (депозиту) «Стандарт» при размещении на сроки 95 и 185 дней в долларах США и евро – до 2,5 % годовых, в российских рублях – до 7% годовых.