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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАГРОПРОМБАНК ИЗМЕНЯЕТ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО СБЕРЕГАТЕЛЬНЫМ ПРОДУКТАМ В ИНВАЛЮТЕ
14:45 08.02.2017
ОАО «Белагропромбанк» с 8 февраля изменяет размер процентных ставок по вновь заключаемым договорам срочного банковского вклада в долларах США, евро и российских рублях.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с указанной даты ставки будут составлять:
по срочному отзывному вкладу (депозиту) «Линия роста 3.0.До года» в долларах США и евро – до 2,5% годовых, в российских рублях – до 6% годовых;
по срочному отзывному вкладу (депозиту) «25 лет вместе» в долларах США и евро – 2% годовых, в российских рублях – 8% годовых;
по срочному отзывному вкладу (депозиту) @gro в долларах США и евро – до 2,5 % годовых, в российских рублях – до 7% годовых;
по срочному безотзывному вкладу (депозиту) «Стандарт» при размещении на сроки 95 и 185 дней в долларах США и евро – до 2,5 % годовых, в российских рублях – до 7% годовых.
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