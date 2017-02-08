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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛИНВЕСТБАНК ПРЕДЛАГАЕТ ОФОРМИТЬ ЖИЛИЩНЫЙ КРЕДИТ ПО СТАВКЕ 16% ГОДОВЫХ
13:57 08.02.2017
ОАО «Белинвестбанк» предлагает оформить кредит на покупку или строительство квартиры с процентной ставкой 16% годовых в первые 25 месяцев кредитования.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, срок кредитования продлен до 25 лет.
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