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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


НАЦБАНК С 15 ФЕВРАЛЯ СНИЖАЕТ СТАВКУ РЕФИНАНСИРОВАНИЯ ДО 16% ГОДОВЫХ
09:15 08.02.2017

С 15 февраля 2017 г. снижаются ставка рефинансирования – с 17% до 16% годовых и ставки по постоянно доступным и двусторонним операциям Национального банка по поддержке текущей ликвидности банков – с 22% до 20% годовых. Соответствующие решения приняты Правлением и Комитетом по монетарной политике Национального банка 7 февраля 2017 г. исходя из складывающейся в рамках прогноза динамики роста потребительских цен, анализа ситуации на валютном и депозитном рынках, состояния внешней торговли и платежного баланса.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Нацбанка, инфляционные процессы в стране продолжают замедляться. Прирост потребительских цен в декабре 2016 г. к декабрю 2015 г. составил 10,6% (при целевом ориентире 12%), в январе 2017 г. ожидается на уровне 9,6% в годовом выражении, в феврале – марте – около 9%.

Основное влияние на сдерживание инфляции продолжают оказывать монетарные факторы. Прирост средней широкой денежной массы в январе 2017 г. к январю 2016 г. составил 0,3%, что соответствует складывающимся макроэкономическим условиям.

На внутреннем валютном рынке сохраняется чистое предложение иностранной валюты, в основном за счет продажи валюты населением. В сегменте субъектов хозяйствования спрос и предложение валюты сбалансированы, что отражает тенденции, которые складываются во внешней торговле. В целом эти факторы создают условия для устойчивости обменного курса белорусского рубля.

На депозитном рынке сохраняется прирост рублевых вкладов населения при увеличении доли новых безотзывных депозитов в структуре вкладов.

На фоне ожидаемого замедления инфляции снижение ставки рефинансирования и ставок по операциям Национального банка по поддержке текущей ликвидности банков не приведет к их значимому изменению в реальном выражении. Это позволит сохранить реальную доходность банковских рублевых сбережений на устойчивом и привлекательном уровне.
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