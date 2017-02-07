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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БЕЛАГРОПРОМБАНК ЗАПУСТИЛ НОВЫЙ КАРТОЧНЫЙ ПРОДУКТ «КРЭДЫТКА СА ЗНIЖКАЙ»
18:16 07.02.2017

ОАО «Белагропромбанк» первым в Беларуси приступило к эмиссии кредитных карточек международной платежной системы MasterСard совместно с программой лояльности «Моцная картка». Об этом сообщил заместитель председателя правления ОАО «Белагропромбанк» Виталий Крук.

По его словам, данный продукт универсален, поскольку аккумулирует все возможности современного платежного инструмента в сочетании со «скидочной» картой.

«Этот новый на белорусском рынке продукт призван сделать приобретение товаров в предприятиях торговли и сервиса более удобным и менее затратным. Сейчас в банке действует акция, по которой для кредитополучателей, заключивших кредитный договор до 28 апреля 2017 года, процентная ставка в первые 180 дней составит 18% годовых», – сказал В. Крук.

С 181 календарного дня с даты заключения кредитного договора ставка составит 23% (ставка рефинансирования Национального банка Беларуси + 6% годовых); для «лояльных клиентов» – 21% (СР + 4% годовых).

По словам директора ООО «ПрофМаркетСистем» (компании–разработчика Республиканской программы лояльности «Моцная картка») Олега Захарова, особенности применения программы лояльности «Моцная картка» в сочетании с кредитной карточкой заключается в том, что в отличие от «карт рассрочки» при оплате «Крэдыткай са знiжкай» к цене товара применяются скидки в полном объеме в соответствии с политикой предприятия торговли (сервиса).

«По нашей карте мы применяем новое понятие – срок «эквивалента рассрочки» - это срок, в течение которого все ваши платежи по кредиту (основной долг и проценты) будут равны стоимости товара без скидки (при оплате «картами рассрочки» товар оплачивается по стоимости без скидки).

Кредитная карточка «Крэдытка са знiжкай» предоставляет клиенту выбор погасить кредит ранее завершения срока «эквивалента рассрочки» - и получить экономию на покупке за счет скидки; погасить кредит в течение срока «эквивалента рассрочки» и заплатить банку ровно столько, сколько стоит товар при оплате «картами рассрочки»; погасить кредит в срок до 5 лет, регулируя платежи по кредиту согласно своей платежеспособности», – сказал О. Захаров.

Скидку по новой карточке можно получить в более чем 3 тыс. магазинах по всей стране. Можно получить максимальную скидку на товар при предоставлении разовых купонов, которые клиент может получить за накопленные баллы по «Моцнай картке» и в купонной системе «Комплимент от банка».

Максимальная сумма кредита в пределах кредитоспособности кредитополучателя. Проценты начисляются только на сумму кредита, которую использовал клиент.

Способ предоставления – возобновляемая кредитная линия в течение срока действия кредитной карточки (2 года). Линия может быть вновь возобновлена путем перевыпуска кредитной карточки (еще на 2 года). Перевыпуск карточки осуществляется до достижения кредитополучателем: 55 лет - для женщин, 60 - для мужчин

Обеспечение кредита – первоначально, при наличии положительной кредитной истории и если сумма кредита не превышает 7500 рублей - неустойка, в иных случаях - поручительство физического (-их) лиц (-а); при исполнении обязательства надлежащим образом в период срока действия карточки, и если сумма кредита не превышает 7500 рублей, то возможно расторжение договоров поручительства, и обеспечением исполнения обязательств будет являться неустойка.

Порядок погашения задолженности – в течение срока действия кредитной линии – 2% от суммы задолженности на 1-е число + проценты ежемесячно. По истечении срока действия кредитной линии погашение задолженности равными частями в течение 35 платежных периодов + проценты ежемесячно.

Минимальный размер единовременной задолженности – 100 рублей.

Срок рассмотрения пакета документов – 4 рабочих дня.
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