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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
АЛЬФА-БАНК (БЕЛАРУСЬ) ЗАПУСТИЛ НОВУЮ УСЛУГУ «АЛЬФА-БЕЛАВИА»
17:05 07.02.2017
ЗАО «Альфа-Банк» (Беларусь) совместно с ОАО «Авиакомпания «Белавиа» запустили уникальную услугу «Альфа-Белавиа», в рамках которой владельцы любой активной дебетовой или зарплатной карточки Альфа-Банка могут накапливать баллы и пользоваться услугами авиакомпании.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, новая услуга «Альфа-Белавиа» позволяет совершать повседневные покупки по карте Альфа-Банка, накапливая баллы. Их можно использовать для приобретения авиабилетов на регулярные рейсы авиакомпании «Белавиа».
Баллы начисляются за безналичные операции по банковской карте, где 1 балл приравнивается к 1 евро, потраченному по карте (если карт-счет открыт в другой валюте, потраченная сумма для начисления баллов будет пересчитана в евро по курсу Национального банка Беларуси). Владельцам банковских карточек Visa Platinum, Visa Infinite установлена повышенная ставка: 1 потраченный евро соответствует 1,25 балла.
Премиальные баллы поступают на счет клиента ежемесячно и отражаются в личном кабинете на сайте авиаперевозчика.
Для подключения услуги «Альфа-Белавиа» достаточно обратиться в контакт-центр «Альфа-Консультант» или в любое отделение Альфа-Банка.
«Мы прогнозируем высокий спрос на услугу «Альфа-Белавиа». Ведь значительная часть наших клиентов уже использует банковскую карту в качестве основного платежного средства. В этой ситуации не потребуется дополнительных усилий, чтобы экономить на покупке авиабилета. Сегодня виден рост числа клиентов, предпочитающих авиасообщение. Было логично предложить рынку продукт, который позволяет сократить расходы на перелеты, и одновременно обеспечивает выгодные условия по начислению бонусных баллов», – отметил начальник управления разработки и развития розничных продуктов Альфа-Банка Олег Казеко.
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