По состоянию на утро 7 февраля выделенные лимиты по кредиту для нуждающихся на строительство жилья под 13,5% годовых еще не исчерпаны в Гродненской, Гомельской и Минской областях. Такую информацию озвучил начальник управления розничных услуг ОАО «Белагропромбанк» Александр Ледян.

По его словам, был достаточно большой спрос — в Минске кредиты разошлись первыми. Также пакеты документов на сумму лимитов приняли уже в Брестской, Витебской и Могилевской областях.

«В Гродненской, Минской и Гомельской областях лимиты также подходят к завершению, но, по информации на сегодняшнее утро, освоение средств еще не завершено. Данная программа существовала и ранее. Ряд клиентов уже имели готовые пакеты документов и с открытием программы обратились в отделение банка. Кто-то уже находился в процессе строительства и также, узнав о предложении, сразу же подал заявку на кредит», – сказал А. Ледян.

Белагропромбанк начал выдавать кредиты для нуждающихся на строительство жилья под 13,5% годовых 30 января. Общая сумма средств, которую банк выделил под кредиты, — 10 млн рублей. Половина этой суммы предназначена для воинов-интернационалистов.