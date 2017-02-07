ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
07.02.2017

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


ВЫДЕЛЕННЫЕ ЛИМИТЫ ПО КРЕДИТУ ПОД 13,5% ГОДОВЫХ ЕЩЕ ДОСТУПНЫ В НЕКОТОРЫХ РЕГИОНАХ – БЕЛАГРОПРОМБАНК
15:57 07.02.2017

По состоянию на утро 7 февраля выделенные лимиты по кредиту для нуждающихся на строительство жилья под 13,5% годовых еще не исчерпаны в Гродненской, Гомельской и Минской областях. Такую информацию озвучил начальник управления розничных услуг ОАО «Белагропромбанк» Александр Ледян.

По его словам, был достаточно большой спрос — в Минске кредиты разошлись первыми. Также пакеты документов на сумму лимитов приняли уже в Брестской, Витебской и Могилевской областях.

«В Гродненской, Минской и Гомельской областях лимиты также подходят к завершению, но, по информации на сегодняшнее утро, освоение средств еще не завершено. Данная программа существовала и ранее. Ряд клиентов уже имели готовые пакеты документов и с открытием программы обратились в отделение банка. Кто-то уже находился в процессе строительства и также, узнав о предложении, сразу же подал заявку на кредит», – сказал А. Ледян.

Белагропромбанк начал выдавать кредиты для нуждающихся на строительство жилья под 13,5% годовых 30 января. Общая сумма средств, которую банк выделил под кредиты, — 10 млн рублей. Половина этой суммы предназначена для воинов-интернационалистов.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 08.02.2017
валюта курс
EUR 2.0481
USD 1.9178
RUB 3.2409
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 07.02.2017
валюта курс +/-
EUR 2.0481 -0.0076
USD 1.9178 +0.0057
RUB 3.2409 -0.0154
все курсы архив

Курсы в банках
на 07.02.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.0430 2.0500
USD 1.9140 1.9180
RUB 3.2300 3.2400
подробнее

Конвертация в банках
на 07.02.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0650 1.0700
EUR/RUB 63.0500 63.5500
USD/RUB 59.1000 59.4500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте