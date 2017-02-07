БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БНБ-БАНК ИЗМЕНИЛ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ДЕПОЗИТУ «ВЕРНОЕ РЕШЕНИЕ» В ДОЛЛАРАХ

13:37 07.02.2017 ОАО «БНБ-Банк» с 6 февраля изменило процентные ставки по депозиту «Верное решение» для вновь заключаемых договоров в долларах США. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, ставка по безотзывному депозиту «Верное решение» на 3 месяца составит 3%; по отзывному на 3 месяца – 2,75%.