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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ПРИОРБАНК ЗАПУСТИЛ НОВОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ «ЭКСПРЕСС-БАЛАНС»
12:11 07.02.2017
«Приорбанк» ОАО запустило новое приложение «Экспресс-баланс» для устройств на базе операционной системы Android.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с помощью приложения можно быстро получить информацию о состоянии баланса и сроке действия карты Приорбанка, добавив виджет «Экспресс-баланс» на рабочий стол мобильного устройства.
Приложение «Экспресс-баланс» доступно всем клиентам Приорбанка, имеющим хотя бы одну карту Приорбанка, независимо от того зарегистрированы ли они в системе дистанционного банковского обслуживания или нет.
Для использования приложения необходимо иметь мобильное устройство на операционной системе Android версии 4.1 и выше, подключенное к сети Интернет.
Приложение является бесплатным.
Приложение «Экспресс-баланс» для пользователей устройств на базе операционной системы iOS находится в стадии разработки.
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