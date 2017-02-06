|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|07.02.2017
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ВО ФРАНСАБАНКЕ ДЕЙСТВУЕТ АКЦИЯ ПО КАРТОЧКАМ MASTERCARD, А ТАКЖЕ БЕСПЛАТНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСЛУГИ «ИНТЕРНЕТ-БАНК» ВЕСЬ ФЕВРАЛЬ
10:53 07.02.2017
Во «Франсабанк» ОАО до 1 марта 2017 года действует акция по платежным карточкам MasterCard Standard и MasterCard Gold, а также бесплатное подключение к услуге «Интернет-банк» весь февраль.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в рамках банковского обслуживания международных банковских платежных карточек MasterCard Standard «Франсабанк» ОАО с ведением счетов в белорусских рублях, в долларах США, в евро, в российских рублях сроком действия 2 года за изготовление основной карточки, дополнительной карточки, перевыпуск карточки по окончании срока действия взимается комиссия (разовый взнос) в сумме 10 белорусских рублей, 5 долларов США, 5 евро или 300 российских рублей (в зависимости от валюты счета).
В рамках банковского обслуживания международных банковских платежных карточек MasterCard GOLD «Франсабанк» ОАО с ведением счетов в белорусских рублях, долларах США, евро, российских рублях сроком действия 2 года за изготовление основной карточки, дополнительной карточки, перевыпуск карточки по окончании срока действия взимается комиссия (разовый взнос) в сумме 20 белорусских рублей, 10 долларов США, 10 евро или 600 российских рублей (в зависимости от валюты счета).
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 07.02.2017
Итоги торгов на БВФБ
на 06.02.2017
Курсы в банках
на 07.02.2017
Конвертация в банках
на 07.02.2017
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте