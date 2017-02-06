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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


ВО ФРАНСАБАНКЕ ДЕЙСТВУЕТ АКЦИЯ ПО КАРТОЧКАМ MASTERCARD, А ТАКЖЕ БЕСПЛАТНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСЛУГИ «ИНТЕРНЕТ-БАНК» ВЕСЬ ФЕВРАЛЬ
10:53 07.02.2017

Во «Франсабанк» ОАО до 1 марта 2017 года действует акция по платежным карточкам MasterCard Standard и MasterCard Gold, а также бесплатное подключение к услуге «Интернет-банк» весь февраль.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в рамках банковского обслуживания международных банковских платежных карточек MasterCard Standard «Франсабанк» ОАО с ведением счетов в белорусских рублях, в долларах США, в евро, в российских рублях сроком действия 2 года за изготовление основной карточки, дополнительной карточки, перевыпуск карточки по окончании срока действия взимается комиссия (разовый взнос) в сумме 10 белорусских рублей, 5 долларов США, 5 евро или 300 российских рублей (в зависимости от валюты счета).

В рамках банковского обслуживания международных банковских платежных карточек MasterCard GOLD «Франсабанк» ОАО с ведением счетов в белорусских рублях, долларах США, евро, российских рублях сроком действия 2 года за изготовление основной карточки, дополнительной карточки, перевыпуск карточки по окончании срока действия взимается комиссия (разовый взнос) в сумме 20 белорусских рублей, 10 долларов США, 10 евро или 600 российских рублей (в зависимости от валюты счета).
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