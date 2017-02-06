БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БЕЛАРУСБАНК НАЧАЛ ПРИЕМ ЗАЯВОК НА ПОКУПКУ ОБЛИГАЦИЙ ЗАО «ЕВРООПТ»

09:56 07.02.2017 ОАО «АСБ Беларусбанк» в качестве уполномоченного брокера с 3 февраля начало прием поручений на покупку облигаций ЗАО «Евроопт» 2-го выпуска. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, объем эмиссии облигаций ЗАО «Евроопт» составляет 8 млн долларов США, срок обращения - 5 лет (с ежегодной офертой на досрочный выкуп), процентная ставка по облигациям фиксированная - 10,5% годовых.