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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БСБ БАНК ПРЕДЛАГАЕТ НОВЫЕ ПАКЕТЫ УСЛУГ ПО ЗАРПЛАТНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ КЛИЕНТОВ
15:18 06.02.2017

ЗАО «БСБ Банк» с 6 февраля предлагает новые пакеты услуг по зарплатному обслуживанию клиентов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, при выборе одного из новых пакетов услуг клиенты получат:

низкие тарифы (возможность зачислять заработную плату с комиссией всего от 0,5%);

доставку по Минску (оформление без посещения банка. банк сам приедет к клиенту для оформления зарплатного обслуживания, вручения или переоформления карточек);

личного помощника (подключив один из зарплатных пакетов услуг, клиент получает в помощь квалифицированного сотрудника, который поможет решить любой вопрос по зачислению денежных средств);

бесплатные карты Visa Electron и Visa Classic (в рамках одного из зарплатных пакетов, у клиента есть возможность выбрать карту более высокого статуса - не только Electron, но и Classic);

бесплатный Мобильный и Интернет-Банк (клиенты могут бесплатно пользоваться Мобильным и Интернет-Банком, а также бесплатно получать push и e-mail-уведомления).

Размер вознаграждения составит:

зачисление заработной платы, премий, алиментов, стипендий, материальной помощи, отпускных и др. выплат, входящих в фонд заработной платы, пенсий, пособий на счета по операциям с банковскими платежными карточками – по 1 пакету – 0,5%; по 2 пакету – 0,75%; по 3 пакету – 1%;

снятие денежных средств в банкоматах сети СБС – 1 пакет – 2% (в банкоматах БСБ Банк - бесплатно); 2 и 3 пакеты – бесплатно;

снятие денежных средств в иных банкоматах – 2,5%, 2%, 1,9% соответственно;

вид платежной карточки на весь период зарплатного обслуживания – соответственоо Electron, Electron, Electron/Classic по выбору;

помощник по зачислению денежных средств – бесплатно по всем пакетам;

переход на другой пакет услуг – 30 руб.

перечисление денежных средств по платежному поручению на бумажном носителе – по 1 пакету платежи только в электронном виде; по 2 и 3 пакетам – 0,25% от суммы зачисления;

доставка готовых платежных карточек в офис или по месту жительства сотрудников, присоединение к зарплатному обслуживанию без визита в банк, переоформление карточек без визита в банк, Мобильный и Интернет-Банк, PUSH, email-уведомление – бесплатно по всем пакетам.
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