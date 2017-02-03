БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БЕЛАРУСБАНК ПРИВЛЕЧЕТ $100 МЛН ВНЕШНЕГО ЗАЙМА ГОСУДАРСТВЕННОГО БАНКА РАЗВИТИЯ КИТАЯ

10:14 06.02.2017 Александр Лукашенко 3 февраля подписал указ №36 "О привлечении внешнего займа". Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, документом одобрено привлечение ОАО "АСБ Беларусбанк" внешнего займа Государственного банка развития Китая в сумме $100 млн на финансирование своей текущей деятельности. Для белорусских коммерческих банков, работающих с китайскими партнерами, данный кредит является беспрецедентным ввиду его несвязанности.