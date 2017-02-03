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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
РРБ-БАНК 4-5 ФЕВРАЛЯ ОКАЖЕТ КОНСУЛЬТАЦИИ И ТЕХПОДДЕРЖКУ ПО ВОПРОСАМ ПЕРЕХОДА НА НОВОЕ ПО И РАБОТЕ В СИСТЕМАХ ДБО
18:08 03.02.2017
ЗАО «РРБ-Банк» 4-5 февраля окажет консультационную помощь и техническую поддержку по вопросам перехода на новую платформу программного обеспечения ИБ-СофтКлуб и работе в системах ДБО.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, 4 февраля для тех, кто уже подключился к системам Клиент-Банк и Интернет-Банк ИБ-СофтКлуб и нуждается в дополнительной информации в части проведения платежей: +375 17 269-24-50; для клиентов, только осуществляющих переход на новую платформу, телефоны технической поддержки: +375 17 269-23-59, 269-24-68, 269-24-39.
5 февраля для консультаций будут доступны телефоны: +375 17 269-23-59, 269-23-48, 269-24-39.
В центральном аппарате (4-ый этаж, переговорная комната) специалисты ЗАО «РРБ-Банк» и ИБ-СофтКлуб оказывают на месте помощь клиентам в подключении к новым системам ДБО и предоставляют необходимые консультации.
Клиенты региональных ЦБУ по всем вопросам могут обращаться непосредственно в свои отделения к обслуживающим операционистам.
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