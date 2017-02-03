ЗАО «РРБ-Банк» 4-5 февраля окажет консультационную помощь и техническую поддержку по вопросам перехода на новую платформу программного обеспечения ИБ-СофтКлуб и работе в системах ДБО.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, 4 февраля для тех, кто уже подключился к системам Клиент-Банк и Интернет-Банк ИБ-СофтКлуб и нуждается в дополнительной информации в части проведения платежей: +375 17 269-24-50; для клиентов, только осуществляющих переход на новую платформу, телефоны технической поддержки: +375 17 269-23-59, 269-24-68, 269-24-39.

5 февраля для консультаций будут доступны телефоны: +375 17 269-23-59, 269-23-48, 269-24-39.

В центральном аппарате (4-ый этаж, переговорная комната) специалисты ЗАО «РРБ-Банк» и ИБ-СофтКлуб оказывают на месте помощь клиентам в подключении к новым системам ДБО и предоставляют необходимые консультации.

Клиенты региональных ЦБУ по всем вопросам могут обращаться непосредственно в свои отделения к обслуживающим операционистам.