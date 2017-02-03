ОАО «Беларусбанк» заработало прибыль в 155 млн рублей, превысив запланированную более чем на 50%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в прошлом году банку удалось обеспечить доступность кредитных ресурсов и во многом даже формировать тренды на этом рынке. Были внедрены «Кредитный конвейер», «Конструктор кредитов», запущена программа «Мост», большим спросом пользуется «Клуб Бархат».

К слову, на карте «Бархат» сконцентрировано 13,28 млн рублей (удельный вес в общем объеме пенсионных счетов 7%). На подобные результаты вправе рассчитывать также клубные продукты «#настарт» и «Карт-бланш», карта рассрочки «Магнит», которую в скором времени запустит банк.

За прошлый год «Беларусбанк» значительно нарастил свою долю на рынке кредитования малого и среднего бизнеса. Положительным трендом характеризуется и потребительское кредитование. За 2016 год доля банка на этом рынке приросла и достигла уровня банков, лидировавших ранее.

В текущем году ОАО «АСБ Беларусбанк» и далее будет делать ставку на IT.

Важной особенностью работы банка в этом году станет внедрение межбанковской системы идентификации. С ее появлением клиенты получают доступ к продуктам любого банка буквально через монитор своего компьютера.

Также трендом 2017 года останется централизация. В соответствии с мероприятиями дорожной карты запланировано создание центра расчетов и завершение работы по разделению на фронт- и бэкофисы в розничном бизнесе. Реализовав это, банк получит сокращение операционных расходов.