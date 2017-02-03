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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В МОБИЛЬНОМ БАНКЕ БАНКА «РЕШЕНИЕ» МОЖНО ПОДКЛЮЧИТЬСЯ К СЕРВИСУ 3D-SECURE
13:34 03.02.2017
В Мобильном банке ЗАО «Банк «Решение» доступно подключение сервиса 3D-Secure.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, подключив этот сервис, клиенты смогут совершать оплаты в сети Интернет и не беспокоиться о безопасности проведения операций. Дополнительная защита при совершении покупок в Интернет-магазинах достигается за счет уникального числового пароля, который каждый раз при проведении операции оплаты в сети Интернет будет приходить на мобильный телефон, указанный при подключении сервиса 3D-Secure.
Если Мобильный банк уже установлен на смартфоне, то достаточно запустить обновление приложения.
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