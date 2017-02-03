В Мобильном банке ЗАО «Банк «Решение» доступно подключение сервиса 3D-Secure.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, подключив этот сервис, клиенты смогут совершать оплаты в сети Интернет и не беспокоиться о безопасности проведения операций. Дополнительная защита при совершении покупок в Интернет-магазинах достигается за счет уникального числового пароля, который каждый раз при проведении операции оплаты в сети Интернет будет приходить на мобильный телефон, указанный при подключении сервиса 3D-Secure.

Если Мобильный банк уже установлен на смартфоне, то достаточно запустить обновление приложения.