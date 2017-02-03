Заместитель генерального директора ОАО «БНБ-Банк» Юрий Галков 6 февраля проведет «прямую телефонную линию».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, задать интересующие вопросы можно будет с 9:00 до 12:00 по телефону (+375 17) 388-84-43.