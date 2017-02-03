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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАРУСБАНК НАЧАЛ ВЫДАВАТЬ КРЕДИТЫ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ С ГОСПОДДЕРЖКОЙ ПОД 11,5%
10:07 03.02.2017
ОАО «АСБ Беларусбанк» начало выдавать кредиты на строительство жилых помещений с государственной поддержкой.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, кредиты предоставляются гражданам, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий на строительство жилых помещений, сроком пользования до 15 лет. Процентная ставка по кредиту в соответствии с действующими условиями – 11,5% годовых (процентная ставка, установленная банком для кредитов на недвижимость, уменьшенная на 50% ставки рефинансирования Национального банка Беларуси).
В первоочередном порядке такие кредиты будут предоставляться гражданам–ветеранам боевых действий на территории других государств, при этом объем выдачи кредитов ограничен лимитом директивного кредитования на жилищное строительство, предусмотренного постановлением Совета министров Беларуси №1113 от 29.12.2016 г.
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