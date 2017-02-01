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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК ВТБ (БЕЛАРУСЬ) ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ ОТКРЫТИЕ СЧЕТОВ И ВЫПУСК КАРТОЧЕК VISA CLASSIC
18:15 01.02.2017
ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) по договорам, заключенным с 1 февраля, приостанавливает открытие счетов и выпуск карточек Visa Classic.
Как сообщает ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, также вводится плата за сервисное обслуживание счета в соответствии с пунктом 9.1.1 Сборника плат; отменяется обязательное условие заключения договора страхования банковских платежных карточек при открытии счета, а также при перевыпуске основной карточки на новый срок действия в рамках продуктов «Форсаж» и «Платежные карточки».
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