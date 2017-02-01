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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ПАРИТЕТБАНК ИЗМЕНЯЕТ УСЛОВИЯ И ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ ФИЗЛИЦ
17:53 01.02.2017
ОАО «Паритетбанк» изменяет условия и процентные ставки по вкладам физических лиц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 1 февраля процентная ставка по вкладу «Привлекательный» в российских рублях на 2,5 года составляет 10% годовых.
Также изменяются процентные ставки по ранее заключенным договорам срочных вкладов физических лиц в российских рублях. С 1 марта процентная ставка составит 10% годовых по следующим вкладам:
вклад «Привлекательный» в российских рублях на 2,5 года (договоры, заключенные по 31.01.2017 включительно);
вклад «Привлекательный» на 2 года в российских рублях (договоры, заключенные по 31.03.2016 включительно).
Изменяются условия пополнения вклада «Привлекательный» в белорусских рублях, долларах США, евро и российских рублях по действующим договорам, заключенным с 1 апреля 2016 года, и по вновь заключаемым договорам.
С 1 февраля пополнение вклада «Привлекательный» в белорусских рублях, долларах США, евро и российских рублях возможно в течение всего срока договора за исключением последнего месяца (прием дополнительных взносов может быть прекращен по решению банка).
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