ОАО «Паритетбанк» изменяет условия и процентные ставки по вкладам физических лиц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 1 февраля процентная ставка по вкладу «Привлекательный» в российских рублях на 2,5 года составляет 10% годовых.

Также изменяются процентные ставки по ранее заключенным договорам срочных вкладов физических лиц в российских рублях. С 1 марта процентная ставка составит 10% годовых по следующим вкладам:

вклад «Привлекательный» в российских рублях на 2,5 года (договоры, заключенные по 31.01.2017 включительно);

вклад «Привлекательный» на 2 года в российских рублях (договоры, заключенные по 31.03.2016 включительно).

Изменяются условия пополнения вклада «Привлекательный» в белорусских рублях, долларах США, евро и российских рублях по действующим договорам, заключенным с 1 апреля 2016 года, и по вновь заключаемым договорам.

С 1 февраля пополнение вклада «Привлекательный» в белорусских рублях, долларах США, евро и российских рублях возможно в течение всего срока договора за исключением последнего месяца (прием дополнительных взносов может быть прекращен по решению банка).