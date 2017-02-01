ЗАО «Альфа-Банк» (Беларусь) обновило размер процентных ставок по действующим договорам вкладов для физических лиц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 1 марта снижение ставок распространяется на договоры по вкладам «Альфа-Прайм», «Альфа-Актив», «Альфа-Комфорт» в белорусских рублях со сроком возврата от 9 до 60 месяцев:

18% годовых – по действующим вкладам «Альфа-Прайм» со сроком возврата 9 месяцев и действующим размером процентной ставки 19,5% и 27% годовых.

19% – по действующим вкладам «Альфа-Прайм» со сроком возврата 12 месяцев и действующим размером процентной ставки 20%, 22%, 23%, 24% и 27% годовых;

19,5% – по действующим вкладам «Альфа-Прайм» со сроком возврата 24 месяца и действующим размером процентной ставки 20%, 22%, 23% и 24%годовых.

Снижение ставок не распространяется на договоры по вкладу «Альфа-Прайм» в белорусских рублях со сроком возврата не ранее 22 февраля 2017 года, по которым были заключены дополнительные соглашения к договору банковского вклада о возобновлении пополнения.

14% – по действующим договорам банковского вклада «Альфа-Актив» в белорусских рублях со сроком возврата вклада 12 месяцев и действующим размером процентной ставки 14,5%, 15,5%, 17,5%, 18%, 18,5%, 19% и 20% годовых;

14,5% – по действующим договорам банковского вклада «Альфа-Актив» в белорусских рублях со сроком возврата вклада 24, 36, 48 и 60 месяцев и действующим размером процентной ставки 14,5%, 15,5%, 17,5%, 18%, 18,5%, 19% и 20% годовых;

19,5% – по действующим договорам банковского вклада «Альфа-Комфорт» в белорусских рублях со сроком возврата вклада 12 месяцев и действующим размером процентной ставки 20,5%, 22,5%, 23,5%, 24% и 26% годовых.

С 1 апреля по вкладам «Альфа-Каскад» в белорусских рублях:

20,5% – по действующим договорам банковского вклада «Альфа-Каскад» со сроком возврата вклада 13-24 месяца и действующим размером процентной ставки 24%, 25% и 30% годовых.

С 1 марта снижение ставок распространяется на договора по вкладам «Альфа-Прайм», «Альфа-Актив» и «Альфа-Комфорт» в иностранной валюте со сроком возврата от 12 до 60 месяцев:

2,5% – по действующим вкладам «Альфа-Прайм» в евро со сроком возврата 12 месяцев и действующим размером процентной ставки 3,25%, 3,5% и 4% годовых;

3% – по действующим вкладам «Альфа-Прайм» в евро со сроком возврата 12 месяцев и действующим размером процентной ставки 4,25%, 4,5% и 5%годовых;

2,75% – по действующим вкладам «Альфа-Прайм» в евро со сроком возврата 24 месяца и действующим размером процентной ставки 3,25%, 3,75% и 4% годовых;

3,25% – по действующим вкладам «Альфа-Прайм» в евро со сроком возврата 24 месяца и действующим размером процентной ставки 4,25%, 4,5% и 5% годовых;

2,75% – по действующим вкладам «Альфа-Прайм» в долларах США со сроком возврата 12 месяцев и действующим размером процентной ставки 3,25%, 3,5% и 4% годовых;

3,25% – по действующим вкладам «Альфа-Прайм» в долларах США со сроком возврата 12 месяцев и действующим размером процентной ставки 4,25%, 4,5% и 5% годовых;

3% – по действующим вкладам «Альфа-Прайм» в долларах США со сроком возврата 24 месяца и действующим размером процентной ставки 3,25%, 3,75% и 4% годовых;

3,5% – по действующим вкладам «Альфа-Прайм» в долларах США со сроком возврата 24 месяца и действующим размером процентной ставки 4,25%, 4,5% и 5% годовых;

9,5% – по действующим вкладам «Альфа-Прайм» в российских рублях со сроком возврата 12 месяцев и 24 месяца и действующим размером процентной ставки 11%, 12% и 13% годовых;

1,75% – по действующим вкладам «Альфа-Актив» в евро со сроком возврата 12 месяцев и действующим размером процентной ставки 2,25%, 2,5%, 2,75% и 3% годовых;

2% – по действующим вкладам «Альфа-Актив» в евро со сроком возврата 24, 36, 48 и 60 месяцев и действующим размером процентной ставки 2,25%, 2,5%, 2,75% и 3% годовы;

2% – по действующим вкладам «Альфа-Актив» в долларах США со сроком возврата 12 месяцев и действующим размером процентной ставки 2,5%, 2,75% и 3% годовых;

2,25% – по действующим вкладам «Альфа-Актив» в долларах США со сроком возврата 24, 36, 48 и 60 месяцев и действующим размером процентной ставки 2,5%, 2,75% и 3% годовых;

8,5% – по действующим вкладам «Альфа-Актив» в российских рублях со сроком возврата 36, 48 и 60 месяцев и действующим размером процентной ставки 9% и 10% годовых;

2,75% – по действующим вкладам «Альфа-Комфорт» в евро со сроком возврата 24 месяца и действующим размером процентной ставки 4% и 4,5% годовых;

3,25% – по действующим вкладам «Альфа-Комфорт» в евро со сроком возврата 24 месяца и действующим размером процентной ставки 4,75% и 5% годовых;

3,25% – по действующим вкладам «Альфа-Комфорт» в долларах США со сроком возврата 24 месяца и действующим размером процентной ставки 4% и 4,5% годовых;

3,75% – по действующим вкладам «Альфа-Комфорт» в долларах США со сроком возврата 24 месяца и действующим размером процентной ставки 4,75% и 5% годовых;

10% – по действующим вкладам «Альфа-Комфорт» в российских рублях со сроком возврата 24 месяца и действующим размером процентной ставки 11%, 12% и 13% годовых;

С 1 апреля по вкладам «Альфа-Каскад» в иностранной валюте:

3% – по действующим вкладам «Альфа-Каскад» в евро со сроком возврата 13-24 месяца и действующим размером процентной ставки 3%, 3,25%, 3,5%, 4% и 5% годовых;

3,25% – по действующим вкладам «Альфа-Каскад» в долларах США со сроком возврата 13-24 месяца и действующим размером процентной ставки 3,25%, 3,5%, 4% и 5% годовых;

10% – по действующим вкладам «Альфа-Каскад» в российских рублях со сроком возврата 13-24 месяца и действующим размером процентной ставки 13% годовых.