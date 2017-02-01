БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БЕЛАГРОПРОМБАНК ПРЕДЛАГАЕТ ФИЗЛИЦАМ АКЦИЮ «КРЭДЫТКА СА ЗНІЖКАЙ!»

17:11 01.02.2017 ОАО «Белагропромбанк» предлагает физическим лицам воспользоваться кредитом на потребительские нужды с использованием кредитных карточек MasterCard Unembossed Credit «Моцная картка». Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, при заключении договора в рамках акции «Крэдытка са зніжкай!» помимо возможности получать бонусы и скидки программы лояльности «Моцная картка» клиенты также получат ставку по кредиту 18% годовых в течение первых 180 дней использования кредита.