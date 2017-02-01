ОАО «Банк БелВЭБ» с 1 февраля 2017 года по 31 января 2018 года снижает региональную плату для отдельных структурных подразделений за услуги закрытого банковского хранения.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, так, существенно снизятся ставки тарифов на закрытое банковское хранение в следующих структурных подразделениях: Брестское региональное отделение; Витебское региональное отделение; Гомельское региональное отделение; Могилевское региональное отделение; отделение в Борисове; отделение в Бобруйске; отделение в Мозыре.

Закрытое банковское хранение, объем индивидуального банковского сейфа, ячейки сейфа (в куб. см):

до 10000 включительно: за сутки – 0,45 руб. (ранее 0,7 руб.), за год – 145 руб. (150 руб.);

от 10001 до 25000 включительно: за сутки – 0,5 руб. (0,8 руб.), за год – 150 руб. (190 руб.);

от 25001 до 40000 включительно: за сутки – 0,6 руб. (1 руб.), за год – 160 руб. (230 руб.);

от 40001: за сутки – 0,65 руб. (1,5 руб.), за год – 165 руб. (340 руб.).

Плата за услугу закрытого банковского хранения списывается с текущего (расчетного) счета клиента, открытого в банке.

Стоимость годовой услуги при условии единовременной оплаты за первый год хранения. Начиная со второго года хранения, плата за услугу списывается ежемесячно (за период хранения в текущем месяце), исходя из размера ставки тарифа за один год, действующей на дату списания денежных средств.