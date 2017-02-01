|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|02.02.2017
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК БЕЛВЭБ СНИЖАЕТ РЕГИОНАЛЬНУЮ ПЛАТУ ДЛЯ НЕКОТОРЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ЗА УСЛУГИ ЗАКРЫТОГО ХРАНЕНИЯ
16:59 01.02.2017
ОАО «Банк БелВЭБ» с 1 февраля 2017 года по 31 января 2018 года снижает региональную плату для отдельных структурных подразделений за услуги закрытого банковского хранения.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, так, существенно снизятся ставки тарифов на закрытое банковское хранение в следующих структурных подразделениях: Брестское региональное отделение; Витебское региональное отделение; Гомельское региональное отделение; Могилевское региональное отделение; отделение в Борисове; отделение в Бобруйске; отделение в Мозыре.
Закрытое банковское хранение, объем индивидуального банковского сейфа, ячейки сейфа (в куб. см):
до 10000 включительно: за сутки – 0,45 руб. (ранее 0,7 руб.), за год – 145 руб. (150 руб.);
от 10001 до 25000 включительно: за сутки – 0,5 руб. (0,8 руб.), за год – 150 руб. (190 руб.);
от 25001 до 40000 включительно: за сутки – 0,6 руб. (1 руб.), за год – 160 руб. (230 руб.);
от 40001: за сутки – 0,65 руб. (1,5 руб.), за год – 165 руб. (340 руб.).
Плата за услугу закрытого банковского хранения списывается с текущего (расчетного) счета клиента, открытого в банке.
Стоимость годовой услуги при условии единовременной оплаты за первый год хранения. Начиная со второго года хранения, плата за услугу списывается ежемесячно (за период хранения в текущем месяце), исходя из размера ставки тарифа за один год, действующей на дату списания денежных средств.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 02.02.2017
Итоги торгов на БВФБ
на 01.02.2017
Курсы в банках
на 01.02.2017
Конвертация в банках
на 01.02.2017
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте